Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
D.İ. idaresindeki 55 AGP 749 plakalı minibüs, Sinop-Kastamonu kara yolu Gökçeağızsakı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Akbaş'a (87) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Yaşlı Adam Minibüsle Çarpıştı - Son Dakika
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