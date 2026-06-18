2 SAAT İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ
Kastamonu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor kompleksine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla jimnastik salonunun bitişiğinde bulunan binalara sıçramadan yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Yıldırım Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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