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Kastamonu'da Yön Tabelası Direğine Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Yön Tabelası Direğine Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yön tabelası direğine çarptı ve içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu\'da Yön Tabelası Direğine Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
29.01.2024 - 23:45,
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Kastamonu'da yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.Y'nin kullandığı 37 BE 897 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak yön tabelası direğine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan O.Y, A.B.Y. ve E.C.Y. yaralandı. Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Yön Tabelası Direğine Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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