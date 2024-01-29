Kastamonu\'da Yön Tabelası Direğine Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.Y'nin kullandığı 37 BE 897 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak yön tabelası direğine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan O.Y, A.B.Y. ve E.C.Y. yaralandı. Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.