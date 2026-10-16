Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar yağışı Araç'ta etkili oldu

Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar yağışı Araç'ta etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Araç'ın Fındıklı Yaylası ve Çavuş köyü mevkilerinde etkili olan yağış cep telefonuyla görüntülendi.
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.
Havanın soğumasıyla Araç ilçesinin Fındıklı Yaylası ve Çavuş köyü mevkilerinde kar yağışı etkili oldu.
Bölgede etkili olan yağış, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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