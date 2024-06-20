Güncel

Kastamonu'da Yumurtacı Göleti, vatandaşların uğrak yeri haline geldi

KASTAMONU - Kastamonu'da vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından piknik yapmak amacıyla Daday'ın Yumurtacı Göleti'ne giderek hem dinlendi hem de pikniklerini yaptı.

Mübarek Kurban Bayramı'nın bitmesiyle birlikte piknikçiler, Kastamonu'da hem yorgunluklarını atmak hem de aileleriyle vakit geçirmek için piknik alanlarını tercih etti. Kastamonu'nun son yıllarda gözde mekanı haline gelen ve özellikle ailelerin tercih ettiği Daday'a bağlı Yumurtacı Göleti'de piknikçilerin uğrak yeri haline geldi. Kastamonu'da il merkezinde ikamet eden ya da il dışından Kastamonu'ya Kurban Bayramını geçirmek için gelen vatandaşlar, ailelerini de alarak Daday Yumurtacı Göleti'ne gitti. Bazı aileler karavanını alarak bazı aileler özel araçlarıyla Yumurtacı Göleti'ne gelirken Kurbanını kesen aileler burada mangal yakarak hoşça vakit geçirdi. Son yıllarda Kastamonu'nun gözde mekanı haline gelen Yumurtacı Göleti'nde olta balıkçıları da oltalarını atarak balık tutmaya çalıştı. Yumurtacı Göleti'nde hoşça vakit geçiren aileler, hem dinlenme imkanı buldu hem de sessiz ve sakin olan gölette bir nebze de olsa şehrin stresini atma fırsatı elde etti.

Kastamonu'da il merkezinde ikamet ettiklerini söyleyen Serkan Çalışkan, genellikle hafta sonları Daday'a Yumurtacı Göleti'ne kafa dinlemek için geldiklerini belirterek, "Doğa ve yeşillik olarak çok güzel bir yer. En güzel tarafı da sakin bir yer. O yüzden Yumurtacı Göleti'ni tercih ediyoruz" dedi.

Yumurtacı Göleti'ni özellikle ailelerin tercih ettiğini belirten Çalışkan, "Herkes burada kendi seviyesini biliyor. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Burada kimse gürültü yapmıyor. Bazı yerlerde silah falan atanlar oluyor. Fakat Yumurtacı Göleti'nde ben daha hiç karşılaşmadım. Aileler, piknik yapmak isterlerse, kafalarını dinlemek isterlerse rahatlıkla buraya gelebilirler. Göleti'mizde kurbağalarımızda var. Kurbağalar belirli aralıklarla ses çıkartıyorlar. Belirli aralıklarla da susuyorlar. Nedenini bizlerde bilemiyoruz fakat bir süre sonra alışıyorsunuz ve kurbağa seslerini duymuyorsunuz. Gölette balıkta tutuluyor. Oltaya çok fazla balık gelmiyor. Bir hayli fazla olta atan oluyor gölete ama ben daha doğru dürüst burada balık tutan bir arkadaşa rastlamadım" diye konuştu.

Eşi ile birlikte karavanla Yumurtacı Göleti'ne geldiğini anlatan Ebru Çalışkan ise, "Eşim ile birlikte karavan aldık. Hafta sonları karavanımızla ailemizle birlikte piknik yapmak için genellikle Yumurtacı Göleti'ne geliyoruz. Yumurtacı Göleti Daday'da bulunuyor. Biz, çok beğeniyoruz, sakin ve sessiz bir yer. Ailelerin piknik yapması için bence çok uygun bir yer" şeklinde konuştu.

Kastamonu'dan gezmeye geldiklerini ifade eden Erva İnce Çalışkan da, "Yumurtacı Göleti'ne ailemle birlikte geldik. Çok beğeniyoruz burasını, burada piknik yapıyoruz. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.