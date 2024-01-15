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Kastamonu'da yurtta kalan 95 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesinden etkilendi - Son Dakika
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Kastamonu'da yurtta kalan 95 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesinden etkilendi

Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam tavuk tantuni yiyen öğrencilerde sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrencilerden bazıları hastaneye ulaştırıldı, bazıları kendi imkanlarıyla geldi. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme ve araştırmalar devam etmektedir.

Kastamonu\'da yurtta kalan 95 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesinden etkilendi
15.01.2024 - 12:58,  Güncelleme: 13:01
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Kastamonu'da yurtta kalan 95 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesinden etkilendi.

Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam tavuk tantuni yiyen öğrencilerde sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Öğrencilerden bazıları 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı, bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye geldi. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Öğrencilerden Beyzanur Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tavuk tantuniden zehirlendiklerini düşündüklerini söyledi.

Yemeği akşam yediklerini anlatan Kar, "Sabaha doğru belirtiler oldu. İshal, kusma ve bulantı şikayetlerimiz oldu. Sonrasında ambulansla buraya geldik. Sınavım var. Sınava yetişmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdukları belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan araştırma neticesinde 95 öğrencinin gıda zehirlenmesinden etkilendiği, 72 öğrencinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne intikal ettiği, tedavilerine devam edildiği, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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