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Kastamonu'da Yurtta Kalan Öğrencilerden 69'unun Tedavisi Tamamlandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Yurtta Kalan Öğrencilerden 69'unun Tedavisi Tamamlandı

Kastamonu'da Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yedikleri tavuk tantuniden gıda zehirlenmesi geçiren 95 üniversite öğrencisinden 69'u tedavi edildi. Öğrencilerin bazıları hastaneye ambulansla, bazıları ise kendi imkanlarıyla ulaştı. Olayla ilgili inceleme ve araştırmalar devam ediyor.

Kastamonu\'da Yurtta Kalan Öğrencilerden 69\'unun Tedavisi Tamamlandı
15.01.2024 - 20:01,  Güncelleme: 20:02
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Kastamonu'da yurtta kalan ve gıda zehirlenmesinden etkilenen 95 üniversite öğrencisinden 69'unun tedavisi tamamlandı.

Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam tavuk tantuni yiyen öğrencilerde sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Öğrencilerden bazıları 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı, bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye geldi. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Öğrencilerden Beyzanur Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tavuk tantuniden zehirlendiklerini düşündüklerini söyledi.

Yemeği akşam yediklerini anlatan Kar, "Sabaha doğru belirtiler oldu. İshal, kusma ve bulantı şikayetlerimiz oldu. Sonrasında ambulansla buraya geldik. Sınavım var. Sınava yetişmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdukları belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırma neticesinde 95 öğrencinin gıda zehirlenmesinden etkilendiği, 72 öğrencinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne intikal ettiği, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir."

Edinilen bilgiye göre 69 öğrencinin tedavisinin tamamlandığı, 26 öğrencinin ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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