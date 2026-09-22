Kastamonu Hanönü\'de yağış sonrası kara yolundaki çamur birikintisi trafiği aksattı

Kastamonu Hanönü'de yağış sonrası kara yolundaki çamur birikintisi trafiği aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde etkili olan yağış, Kastamonu-Sinop kara yolunda ulaşımda aksamalara yol açtı. Hanönü yakınlarında oluşan su, balçık ve çamur birikintisi nedeniyle zaman zaman duran trafik, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizliği sonrası normale döndü.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Kastamonu- Sinop kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Öğleden sonra etkili olan yağışların ardından Kastamonu-Sinop kara yolu Hanönü ilçesi yakınlarında su, balçık ve çamur birikintisi oluştu.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu temizlemek için çalışma başlattı.
Çalışmalar sırasında zaman zaman durma noktasına gelen trafik, yoldaki su birikintisi ve çamurun temizlenmesinin ardından normal akışına döndü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?