Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Küre ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Küre ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Küre ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Küre ilçesinde Kaymakam Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Salih Turan'ı ziyaret etti. Gümüş, daha sonra ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve eğitim fırsatları sunarak bireylerin gelişimine katkı sağladıklarını belirtti.

15.02.2024 15:45
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Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Küre ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Salih Turan'ı makamlarında ziyaret eden Gümüş, daha sonra ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Gümüş, toplumun her kesimine eğitim fırsatları sunarak bireylerin gelişimine katkı sağladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Küre ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Küre ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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