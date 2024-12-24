Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Tosya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Tosya'yı Ziyaret Etti

Hasan Gümüş, Tosya'da okulları ziyaret ederek Türk mallarının önemini vurguladı.

24.12.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Tosya'da okulları ziyaret etti.

Gümüş, Tosya Fen Lisesi, Tosya Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, yapımı devam eden Tosya Dumlupınar Ortaokulu inşaatında incelemede bulundu.

Tosya Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen Tutum Yatırım ve Türk Malları Sergisi'ni gezen Gümüş, Türk mallarını tercih etmenin ulusal bir aidiyet duygusu oluşturduğunu söyledi.

Tutumlu olmanın her şeyden önce kaynakları verimli kullanmayı ve israfı önlemeyi ifade ettiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Bu sadece parayı değil, zamanımızı, enerjimizi ve çevremizi de doğru kullanmayı gerektirir. Yatırım yapmak ise geleceğe dönük bugünden sağlam adımlar atmak anlamına gelir. Bu adımlar, yalnızca maddi yatırımlar değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve eğitim alanlarında yapılan yatırımları da kapsar. Türk Malları Haftası, aynı zamanda yerli üretimi desteklemenin, kendi kültürümüzü, değerlerimizi ve sanayimizi büyütmenin sembolüdür. Bir ülkenin güçlü olabilmesi için kendi kaynaklarını kullanarak üretim yapabilmesi gerekir."

Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Halil İbrahim Kara ve Hasan Sarıahmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Toğrul, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Özlem Kurnaz ve Yılmaz İpek yer aldı.

Kaynak: AA

kastamonu, Tosya, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Tosya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:47 Mehmet Şimşek: Türkiye’de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:32:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Tosya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.