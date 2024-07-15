Kastamonu İlçelerinde 15 Temmuz Anma Programları Düzenlendi - Son Dakika
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Kastamonu İlçelerinde 15 Temmuz Anma Programları Düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Şenpazar ve Daday ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi. Programlarda saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, konuşmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunması, belgesel gösterimi, ilahi sunumu ve şiir okunması gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

15.07.2024 23:28
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Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Şenpazar ve Daday ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil günün anlam e önemini anlatan konuşmayı yaptı.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı okundu.

15 Temmuz belgeseli gösterimi, Tosya İlçe Müftülüğü Türk Tasavvuf Musiki Topluluğu'nun ilahi sunumu, Şehit Mustafa Kaymakçı belgeseli sunumu, Otuz Kuş şiiri sinevizyon gösterimi ve 15 Temmuz Destanı şiirinin okunmasının ardından anma programı sona erdi.

İhsangazi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Fener alayının ardında ilçe meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yapılan duanın ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar gerçekleştirildi.

Daday

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında ilçede çeşitli etkinlik düzenlendi.

Daday Kaymakamı Yasin Cevizci, eşi Fatma Betül Cevizci, Belediye Başkanı Selahattin Yanık ile Tüfekçi köyü Sipahi Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin kabrini ziyaret etti.

Şenpazar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şenpazar Belediye Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitler için dua edildi.

Protokol konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi izlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu İlçelerinde 15 Temmuz Anma Programları Düzenlendi - Son Dakika

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