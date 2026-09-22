Kastamonu Küre\'de öğrencilere kırtasiye desteği kaymakamlık ve maden şirketinden geldi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Kaymakamlık ve ilçede faaliyet gösteren maden şirketi iş birliğiyle öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.

Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, Eti Bakır İşletme Müdürü Serkan Ömer Koç ve beraberindekiler, öğrencilerle bir süre sohbet etti.