Kastamonu Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü\'nde Görevli Memur Silahlı Çatışmada Şehit Oldu

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevli memur Ahmet Şahan'ın görevi sırasında silahlı çatışmada şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, Ahmet Şahan'ın şehit olmasını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kastamonu Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevli memur Ahmet Şahan, görevi esnasında şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum."