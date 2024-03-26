Kastamonu\'nun Daday ilçesi Sakin Şehirler Ağı\'na dahil oldu

Kastamonu'nun Daday ilçesi Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) dahil oldu.
Sakin Şehirler Ağı'na katılmak için Daday Belediyesi tarafından yaklaşık 2 yıl önce başvuruda bulunuldu. Hava kalitesi, kanalizasyon, temiz su hattı, okuma yazma oranı, imar hareketliliği gibi 72 farklı alanda incelemeye alınan ilçeye Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi.
Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Daday'ın Cittaslow Türkiye'nin 25. üyesi olduğunu söyledi.
Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından bu ünvanı aldıklarını anlatan Taş, şunları dile getirdi:
"72 kriteri tamamen gerçekleştirdik. Müracaatımız sonucu geldiler ve Daday'da incelme yaptılar. Havası, yerleşim yeri ve altyapısı ile her şeyin yapıldığını gördüler. Bu 2 yıllık bir çalışma ama aslında 15 yıllık bir emek var arkasında. Daday'ın oksijen oranının oldukça fazla olmasını da çok beğendiler. Burasının yaşanılabilir bir ilçe olduğunu belirledikten sonra bu belgeyi bize taktim ettiler."
Dünyada hızlı bir yaşam olduğunu vurgulayan Taş, "İnsanlar hızlı yemek yiyor, işlerine hızla gidiyor, herkes hızlı bir yaşam sürüyor. Yaşam kalitesi düştü. Bunlarda bazı hastalıklara neden oluyor. Özelikle Avrupalılar nere yavaş şehir diye havaalanlarında araştırıp oraya gidiyorlar. İnsanlar yavaş yemek yemek, yavaş gezmek istiyorlar." diye konuştu.
Daday'ın turistik değerlerinden bahseden Taş, "Daday'a geldiklerinde öncelikle coğrafi işaretli etli ekmeğimizden yiyebilirler. At çiftliklerinde ata binerler. Doğa yürüyüşü yapabilirler, göletlerimiz var onları gezebilirler. Özellikle son zamanlarda Karabük, İstanbul ve Ankara'dan çok gelen var." ifadelerini kullandı.
Sakin şehir ağına dahil olmanın çevreye de katkı sağlayacağına işaret eden Taş, "Sakin Şehir'in sadece Daday'a değil, Kastamonu merkez ve 19 ilçeye katkısı olacaktır. Buraya gelen turist Kastamonu'ya, Pınarbaşı'na, Azdavay'a, Çatalzeytin'e ve diğer ilçelere gidecek. Hatta çevre illere bile faydası olacağını düşünüyorum." dedi.
İlçe sakinlerinden İnsan Oğuzbalaban çok sevindiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Yeşili ve insanın sıcak kanlılığı ile burası meşhurdur. Asayiş olayı olmaz. Bizim burada en güzel olayımız insanlar birbirine değer verir. Gelen misafirleri içimizden görerek yardımcı olmaya çalışırız. Ekonomik olarak fahiş fiyatlarımız yoktur. At çiftliklerimiz, göletlerimiz vardır. İnsanların gelince rahatlıkla, huzurla konaklayabileceği yerlerimiz var. Konaklarımız var, yöresel yemeklerimiz var."
Taksici esnafı Ramazan Abdurrezak ise "Daday'ımız gerçekten sakin, huzurlu, olay olmayan bir ilçemiz. Herkesi ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.
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