Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu\'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü, Küre, Bozkurt, Tosya, Ağlı, Araç, Seydiler ve Çatalzeytin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kastamonu'nun Hanönü, Küre, Bozkurt, Tosya, Ağlı, Araç, Seydiler ve Çatalzeytin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hanönü Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Alper Uslu ve Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Küre

Küre ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törende Kaymakam Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

Bozkurt

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Bozkurt Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Karakol Amir Vekili Ali Can Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Kemal Polat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Tosya

Tosya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Sedat Ata tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Ağlı

İlçe meydanında düzenlenen törende Kaymakam Şeyma Şendur ve Belediye Başkan Vekili Aytekin Çelebi Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Azdavay

Azdavay ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Bilal Çitil, Belediye Başkanı Cevat Taşkan, ilçe mülki amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

Seydiler

Seydiler ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törende Kaymakam Büşra Erdoğan Duramaz ve Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan tarafından Şehit Şerife Bacı Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Çatalzeytin

Çatalzeytin ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Alpay Dincel, Belediye Başkanı Ahmet Demir, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıÇatalzeytinKastamonuSeydilerBozkurtGüncelHanönüTosyaAğlıKüreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere refah payı verilirse ne olacak İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı Götürülürken böyle seslendiler Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi Manzarayı görünce dayanamadı Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
16:01
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:36
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 17:01:12. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android