Kastamonu'nun Kış Güzellikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'nun Kış Güzellikleri

Kastamonu\'nun Kış Güzellikleri

Kastamonu'daki kök boyalı ahşap evler, kar altında doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor.

20.02.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun özellikle dağ köylerinde bulunan kök boyalı ahşap evleri, kar altındaki görüntüleriyle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Kentin özellikle Küre Dağları bölümünde bulunan, birçoğu bir asrın üzerindeki ahşap evler, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerinin yollarını açık tutmak için çalıştığı bölgelerde, tarihi evlerin üzerinin karla kaplanmasıyla ortaya çıkan manzarayı görüntülemek isteyenler de köylerin yolunu tutuyor.

Yüksek yamaçlarda yan yana dizilmiş evleri, çevresini saran ormanlarıyla dikkati çeken köyler, yaklaşık 1,5 metreyi bulan kar altında doğa fotoğrafçılarının gözdesi oluyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, bölgenin eşsiz güzellikler sunduğunu söyledi.

Kar altındaki evleri görüntülemek için köyleri gezdiklerini belirten Keleş, "Burası o kadar güzel bir yer ki bazen fotoğraf çekmeyi unutup sadece izliyorum. Ahşap kokan köy evlerimiz o kadar masum, o kadar güzel, o kadar romantik görüntüler veriyor ki insanın burada gerçekten kimsenin yaşamadığına inanası gelmiyor. 'Bu güzellik bırakılır da gidilir mi?' diye düşünüyorsunuz fakat şartlar gereği çoğu zaman kışın burada pek kimse kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Evlerin eşsiz manzara sunduğunu dile getiren Keleş, "Bu evlerin her birinin güzelliği ayrı. 1 metrenin üzerinde yağan kar, buraya o kadar güzel efekt katmış ki bunu hiçbir efekt yapamaz." diye konuştu.

Köylerde kış mevsiminde çok az kişi kalıyor

İnebolu ilçesine bağlı Karşıyaka Köyü Muhtarı ve İnebolu Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Yılmaz da bölgedeki evlerin her birinin ayrı mazisi bulunduğunu söyledi.

Doğanın kendine has güzelliği olduğunu anlatan Yılmaz, "Ahşap evlerimiz doğaya ayrı güzellik katıyor. Burada yaşam bir başka. Herkesi burada yaşamaya davet ediyorum. Gurbetçilerimiz de gelsinler, köylerimizde misafirimiz olsunlar, gezmek istedikleri yerlere götürelim." dedi.

Evlerin eski olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ahşap evlerin en az olanının mazisi 70 yıl. Benim oturduğum evin yapılışı 70 yılın üzerinde. Camimiz 85-90 yıllık. İnsanlar bu güzelliği bozmak, beton evler yaptırmak istemiyor. Ahşap evlerde hele yazın yaşam bir başka. İnsanlar burada huzur buluyor. Kar altında burası ayrı bir güzel. Bir de kar yağarken buranın güzelliğini görmek lazım."

İklim şartları nedeniyle evlerin büyük bölümünün boş olduğuna işaret eden Yılmaz, nisan ayından itibaren insanların gelmeye başlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, kastamonu, Kültür, Güncel, Yaşam, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'nun Kış Güzellikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:46:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'nun Kış Güzellikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.