Kastamonu'nun Turizm Potansiyeli Vurgulandı - Son Dakika
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Kastamonu'nun Turizm Potansiyeli Vurgulandı

Kastamonu\'nun Turizm Potansiyeli Vurgulandı

Vali Dallı, Kastamonu'nun tarihi ve kültürel güzellikleriyle 4 mevsim turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

13.01.2025 16:17
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kentin tarihi ve kültürel güzellikleriyle 4 mevsim turizm potansiyelinin olduğunu söyledi.

Doğa Kültür Köyünde basın mensuplarıyla bir araya gelen Dallı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek, Kastamonu'nun basın tarihindeki önemine dikkati çekti.

Kastamonu'nun, İstanbul'dan sonra ilk matbaanın kurulduğu iller arasında yer aldığına işaret eden Dallı, "Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin en köklü illerinden biri olan Kastamonu, basın tarihi açısından da büyük bir önem taşıyor. İstanbul'dan sonra ilk matbaanın kurulduğu illerden biri Kastamonu'dur." dedi.

Dallı, Kastamonu'nun turizm potansiyeli açısından da önemine değinerek, şehrin tanıtımı noktasında basın mensuplarına büyük görev düştüğünü aktardı.

Turizmin önemine dikkati çeken Dallı, şunları söyledi:

"Kastamonu, turizm açısından büyük bir potansiyele sahip. Sizlerden, basın olarak Kastamonu'nun tanıtımı için daha fazla gayret göstermenizi rica ediyorum. Turizm, Kastamonu'nun geleceği için hayati bir alan. Gelen misafirler, Kastamonu'nun doğal ve kültürel zenginliklerinden çok etkileniyor. İlk defa gelenler 'Kastamonu'nun bu kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyordum.' diyor ve bir daha ziyaret etmek üzere şehrimizden ayrılıyor. Bu güzel şehre basın mensuplarımızın katabileceği en önemli şeylerden biri de tanıtıma destek vermek olacaktır. Bu konuda şehrimize sağladığınız ve sağlayacağınız katkılar için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum."

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ı Kastamonu'da misafir ettiklerini hatırlatan Dallı, Bolat'ın özellikle Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan Pınarbaşı ilçesindeki doğal güzelliklerden etkilendiğini ifade etti.

Bolat'ın Kastamonu'dan ayrılırken de şehrin tanıtımına gereken desteği vereceğini söylediğini belirten Dallı, "THY'nin kurumsal hesaplarında Kastamonu'nun doğal güzellikleri paylaşıldı. Uçaklarda Kastamonu'yu tanıtan videolar yayınlanmaya başladı. Kastamonu'da 4 mevsim herkese hitap eden bir turizm potansiyeli var ve bu herkesin dikkatini çekiyor. Şu an İstanbul'da büyük reklam platformlarında Ilgaz Kayak Merkezi'nin reklamlarını görmeye başladık. İnşallah, basın mensuplarımızla birlikte çalışarak ortak paydamız olan Kastamonu için çok daha güzel işlere imza atacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'nun Turizm Potansiyeli Vurgulandı - Son Dakika

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