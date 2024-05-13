Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika
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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kastamonu\'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde sağanak yağış yerini kara bıraktı. Devrekani, İhsangazi, Daday, Araç ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ilgaz Dağı'na kar yağdı. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin kara yolu güzergahında da kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

13.05.2024 22:49
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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte Devrekani, İhsangazi, Daday, Araç ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ilgaz Dağı'na kar yağdı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde de etkili olan kar yağışı sonrası evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü.

Kaynak: AA

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