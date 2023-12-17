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Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
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Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Karla kaplı ormanlar dron ile görüntülendi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de kar etkili oldu ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. Kar temizleme çalışmaları ise devam ediyor.

Kastamonu\'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
17.12.2023 - 14:57,
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Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kastamonu- Çankırı sınırında, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı, kar sonrası beyaza büründü.

Karla kaplanan ormanların oluşturduğu güzellik dron ile görüntülendi.

Vatandaşlardan Abdurrahman Karakaya, AA muhabirine, Kayserili olduğunu 20 yıldır Kastamonu'da çalıştığını söyledi.

Karla kaplı ormanları görünce mola verdiğini anlatan Karakaya, "Ben herkesin bu kış güzelliğini görmesini isterim. Buraların ne kadar güzel olduğunu yaşamalarını isterim. Anlatmakla anlatılamıyor, görüp yaşamak lazım. Şu havayı teneffüs etmek lazım." dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

Gece başlayan kar, ilçenin Ortasökü, Koşmapınar, Anbarcılar, Şeyhoğlu ve Tezcan gibi köylerini beyaz örtü ile kapladı.

Bozkurt-Kastamonu kara yolunda ekiplerin kar temizleme çalışması ise aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA
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