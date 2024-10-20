Kastamonu Ormanları Beyaza Büründü

Kastamonu'da etkili olan kar ile ormanlar beyaza büründü.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar etkili oldu.
Karın ardından ormanların beyaza bürünmesi, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Kar manzaraları dron ile görüntülendi.
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