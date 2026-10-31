Kastamonu Pınarbaşı'da ayı ve 2 yavrusu, orman ekiplerince görüntülendi - Son Dakika
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Kastamonu Pınarbaşı'da ayı ve 2 yavrusu, orman ekiplerince görüntülendi

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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ormanlık alanda ilerleyen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bir ayı ve 2 yavrusuyla karşılaştı. Aracı gören ayı ve yavruları gözden kaybolurken, ekipler ağaçlar arasından kendilerini izleyen başka bir ayıyı da görüntüledi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yavruları ile yürüyen ayı ile başka bir ayı görüntülendi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı ormanlık alanda araçları ile ilerlerken ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı.

Aracı gören ayı ve yavruları, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Başka bir görüntüde ise ekipler ağaçların arasından kendilerini izleyen ayıyı görüntüledi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabında görüntüler, "Ormanın derinliklerinde sıradan bir günün ötesinde. Pınarbaşı'nda doğanın kalbinde, ormanın gerçek sahipleriyle beklenmedik bir karşılaşma" ifadeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: AA
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