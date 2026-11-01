Kastamonu Şenpazar'da sis bulutları arasındaki ormanlar dronla havadan görüntülendi - Son Dakika
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Kastamonu Şenpazar'da sis bulutları arasındaki ormanlar dronla havadan görüntülendi

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Kastamonu Şenpazar\'da sis bulutları arasındaki ormanlar dronla havadan görüntülendi
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Kastamonu Şenpazar'da ilçe merkezi ve çevresindeki dağlar sisle kaplandı. Dronla havadan görüntülenen sis bulutları arasında kalan yerleşim alanları ile ormanlık dağlar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde sisle kaplanan ormanlar güzel görüntüler oluşturdu.

İlçe merkezi ile çevresindeki dağlar sisle kaplandı.

Sis tabakası dron ile havadan görüntülendi.

Sis bulutlarının arasında kalan yerleşim alanları ve ormanlarla kaplı dağlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Kaynak: AA
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