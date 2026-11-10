Kastamonu Taşköprü'de 2 katlı ev ve ahırı kullanılamaz hale getiren yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de 2 katlı ev ve ahırı kullanılamaz hale getiren yangın söndürüldü

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Kastamonu Taşköprü\'de 2 katlı ev ve ahırı kullanılamaz hale getiren yangın söndürüldü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Tokaş köyü Aşağı Mahalle'de çıkan yangında 2 katlı ev ve bitişiğindeki ahır kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine Taşköprü Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Tokaş köyü Aşağı Mahalle'de Erdoğan Taşar'a ait iki katlı ev ve bitişiğindeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Taşköprü Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Orman İşletme MüdürlüğüKastamonuTaşköprüGüncelSon Dakika

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