Kastamonu Taşköprü'de iddiaya göre büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de iddiaya göre büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Kastamonu Taşköprü\'de iddiaya göre büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Kastamonu Taşköprü'de Çayırcık köyü mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobil kontrolden çıkarak savruldu. Kazada 25 yaşındaki sürücü ve büyükbaş hayvan öldü, inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Tuncel hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çayırcık köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Tuncel (25) ile büyükbaş hayvan öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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