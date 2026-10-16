Kastamonu Taşköprü'de otomobil tarlaya devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de otomobil tarlaya devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde lastiği patlayan otomobil, karşı şeride geçerek tarlaya devrildi. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Recep Ayhan yönetimindeki 37 ABE 867 plakalı otomobil, lastiğin patlaması sonucu karşı şeride geçerek tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan Ayhan, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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