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Kastamonu-Taşköprü kara yolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Kastamonu-Taşköprü kara yolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu-Taşköprü kara yolunda meydana gelen otobüs kazasında 6 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kazayla ilgili olarak 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Kastamonu-Taşköprü kara yolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
26.01.2024 - 09:59,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu-Taşköprü kara yolunda 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasına ilişkin soruşturma başlatılarak, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, İstanbul- Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün Kastamonu-Taşköprü kara yolunda devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişiye rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan Tunç, bu kapsamda 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini kaydetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sabah saatlerinde yolcu otobüsü tarlaya devrilmiş, 6 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu-Taşköprü kara yolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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