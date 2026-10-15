Kastamonu Tosya'da cami imamını odunla vurup öldüren şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu Tosya'da cami imamını odunla vurup öldüren şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Tosya'da cami imamı ile K.Ç. arasında Yağcılar köyündeki ormanlık alanda çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve K.Ç. odunla imamın başına vurdu. 50 yaşındaki imam hayatını kaybetti, şüpheli K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan kavgada başına odunla vurulan cami imamı hayatını kaybetti.
Yağcılar köyündeki ormanlık alanda, cami imamı İrfan Vurucu (50) ile K.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ç., elindeki odunla Vurucu'nun başına vurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vurucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Vurucu'nun cenazesi, otopsi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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