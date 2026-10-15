Kastamonu Tosya'da cami imamını odunla vurup öldüren şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan kavgada başına odunla vurulan cami imamı hayatını kaybetti.

Yağcılar köyündeki ormanlık alanda, cami imamı İrfan Vurucu (50) ile K.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ç., elindeki odunla Vurucu'nun başına vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vurucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Vurucu'nun cenazesi, otopsi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.