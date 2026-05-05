Kastamonu Üniversitesi'nden Özel Çocuklara Oyuncak Desteği

05.05.2026 22:07
Öğrenciler, özel gereksinimli çocuklar için 1000 oyuncak toplayarak 23 Nisan'da yüzlerini güldürdü.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, hazırladıkları proje kapsamında toplanan oyuncaklarla özel gereksinimli çocukların yüzünü güldürdü.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Fatime Emrek ve "Engelsiz Yaşam Topluluğu" üyeleri, özel bireyler için "23 Nisan'da Bir Kalbe Dokun, 1 Oyuncak da Senden Olsun" Projesi'ni hayata geçirdi. Bu girişim sınıftaki diğer öğrencilerden de destek gördü.

Üniversitedeki öğrenci ve çalışanlardan oyuncak desteği isteyen gönüllüler, çeşitli kurumlar ve firmalarla görüşerek kısa sürede 1000 oyuncak topladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde etkinlik düzenleyen öğrenciler, İsfendiyarbey İlkokulu, Kuzeykent Ortaokulu, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinden özel gereksinimli çocuklara bu oyuncakları hediye etti.

Programda yüz ve kum boyama, palyaço gösterisi, oyun hamuru, puzzle, baloncuk yapma, origami ve el baskısı etkinlikleri de yapıldı.

Öğrencilerden Fatime Emrek, AA muhabirine, 23 Nisan kapsamında tüm çocuklar sevinsin diye böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Projeye herkesin destek verdiğini anlatan Emrek, "Özel gereksinimli bireyler için oyuncak kampanyası başlattık. Onlar için çevreden, halktan, firmalardan oyuncaklar topladık. Topladığımız bu oyuncakları hediye ederek, onları mutlu etmek için bu kampanyayı düzenledik çünkü çocuklar oyuncaklarla mutlu oluyorlar. Bugün onların günü olduğu için, özellikle bugün onları mutlu etmek amacıyla bu kampanyayı düzenledik." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Havva Kaçan da ders sırasında öğrencilerden böyle bir teklif gelince mutlu olduğunu dile getirdi.

Toplumun ruh sağlığı ile ilgilendiklerini belirten Kaçan, şunları kaydetti:

"Toplumda incinmiş gruplarla, yaşlılarla, özel bireylerle ilgileniyoruz. Onları güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda da etkinlikler düzenliyoruz. Zaten sıkça yaptığımız uygulamalar. Öğrencilerimizle birlikte 23 Nisan kapsamında özel çocuklarımız için oyuncak kampanyası başlattık. Öğrencilerimiz, değişik firmalardan, kaldıkları yurtlardan, komşularından değişik oyuncaklar, zeka oyunları, yapboz topladılar. Bizim amacımız, özel gereksinimli bireylerin unutulmaması, onlara daha fazla elimizin uzatılması ve hemşirelik öğrencilerinde bu duyarlılığı geliştirmek."

Kaçan, çeşitli etkinlikler yaparak oyuncakları özel bireylere teslim ettiklerini söyledi.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da bu tür desteklerin çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Bizler için bu emek paha biçilemez, çok kıymetli." dedi.

Boyraz, projeye destek veren akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Kastamonu Üniversitesi'nden Özel Çocuklara Oyuncak Desteği
