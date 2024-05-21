Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Uygulamalı Afet ve Yangın Eğitimi Alıyor - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Uygulamalı Afet ve Yangın Eğitimi Alıyor

Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Uygulamalı Afet ve Yangın Eğitimi Alıyor

Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, Taşköprü İtfaiyesi tarafından düzenlenen uygulamalı afet ve yangın söndürme eğitimlerine katılarak mesleğe hazırlanıyor. Eğitimde yangın pentatlon turu, itfaiye aracına tırmanma, yangına su ve köpükle müdahale etme gibi konular işleniyor. Öğrenciler, bu uygulamalı eğitimlerle mesleki tecrübe kazanıyor ve sınavlara daha iyi hazırlanıyor. Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman, ilçedeki öğrencilere afet farkındalık ve yangın eğitimi verdiklerini belirtti ve her yıl binlerce öğrenci ve vatandaşa bu eğitimleri verdiklerini söyledi.

21.05.2024 12:17
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Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, uygulamalı afet ve yangın söndürme eğitimleri ile mesleğe hazırlanıyor.

Bozkurt ilçesinde eğitim gören 40 sivil savunma ve itfaiyecilik programı öğrencisi, gerekli parkurlara sahip olduğu için Taşköprü İtfaiyesinin afet ve yangın eğitimlerine katıldı.

Eğitim için Bozkurt'tan yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Taşköprü'ye gelen öğrencilere eğitim parkurunda yangın pentatlon turu, itfaiye aracına tırmanma, yangına su ve köpükle müdahale etme biçimleri, kapalı bir ortamdaki yangını söndürme konularında Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman öncülüğündeki personel bilgi verdi.

Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Elemanı Nuray Demiralp, AA muhabirine, uygulama derslerini ön planda tuttuklarını söyledi.

Bölümde 130 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Demiralp, "Belediyeler, itfaiye, AFAD ve UMKE ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Yangına müdahale, ilk yardım gibi konuları ön planda tutuyoruz. Bugün de Taşköprü İtfaiyesinde uygulamalı ders işlemiş olduk. Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün bir eğitim parkuruna sahip olması dolayısıyla öğrencilerimizin mesleki tecrübe kazanmaları açısından burası önemli bir fırsat. Taşköprü İtfaiyesinde denge tahtası ve parkurun bulunması önemli." ifadelerini kullandı.

Demiralp, itfaiye, AFAD ve UMKE ile işbirliği halinde uygulamalı eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerden Ceyda Öğe ise faydalı bir eğitim olduğunu dile getirerek, "Taşköprü Belediyesinin bize sunduğu imkan doğrultusunda güzel bir parkur deneyimimiz oldu. İleride gireceğimiz sınavlar için altyapı oldu." dedi

Nazlı Akyıldız da ziyarette denge parkurundan geçip, engelden atlayıp, şınav çekip yangın söndürme çalışması yaptıklarını anlatarak, "Bize çok katkısı oldu. Köpükle yangın söndürdük, deneyim oldu. Kitaplarda gördüğümüz şeyleri burada uygulamalı olarak yaptık." diye konuştu.

Küçük bir ilçede 3 bin öğrenci ve vatandaşa afet farkındalık eğitimleri verdiler

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman ise ilçedeki anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve meslek yüksekokulundaki öğrencilere afet farkındalık ve yangın eğitimi verdiklerini, kurtarma tatbikatları yaparak öğrenci ve vatandaşların bilinçlenmelerini sağladıklarını söyledi.

Farklı alanlardan üniversite öğrencilerinin ziyaretlerine geldiğini anlatan Karaduman, "Geçtiğimiz hafta Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümünden gelen öğrencilere orman yangınları ve itfaiye malzemeleriyle ilgili bilgi aktardık. Bugün de Bozkurt Meslek Yüksekokulundan öğrencilerimizi ağırladık. Öğrencilerimize yangın söndürme, köpükle müdahale hakkında bilgi verdik. Öğrencilerimizle pentatlon turu gerçekleştirdik. Onları hem bilgilendirdik hem de spor parkurunun nasıl olduğunu gösterdik. Yangın odamızda hangi yangına nasıl müdahale edeceklerini anlattık." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Aslan'ın destekleriyle her yıl 3 bin öğrenci ve vatandaşa afet farkındalık eğitimleri verdiklerini anlatan Karaduman, şunları kaydetti:

"Ülkemiz afet ülkesi, depremler ülkemizin gerçeği. 2021 yılında ilimizde büyük bir yangın ve sel felaketi oldu. Geçen yıl deprem oldu. Afet farkındalık eğitimini vatandaşlarımıza yayabilirsek itfaiye teşkilatı olarak daha güçlü oluruz. İl merkezi, ilçeler ve Taşköprü'den gelen 3 bin civarında vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi veriyoruz. Sosyal medyadan bizleri takip eden Kastamonu Üniversitesi'nden öğrenci arkadaşlarımız bizden talepte bulunuyor. Biz de kendilerine afet farkındalık eğitimi ve yangın güvenliği hakkında eğitimler veriyoruz."

Kaynak: AA

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