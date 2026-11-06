Kastamonu Valiliği 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği zorunluluğunu hatırlattı - Son Dakika
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Kastamonu Valiliği 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği zorunluluğunu hatırlattı

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Kastamonu Valiliği, 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği zorunluluğu öncesi sürücülere araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeleri çağrısı yaptı. Açıklamaya göre ticari araçlar, 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 arasında Kastamonu sınırlarında kış lastiği kullanmak zorunda.

Kastamonu Valiliği, 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili sürücülere hatırlatmada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve yol koşullarına karşı sürücülerin gerekli tedbirleri almaları, araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeleri ve trafik güvenliği açısından belirlenen kurallara uymalarının önem taşıdığı belirtildi.

Yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanımı zorunluluğunun 15 Kasım itibarıyla başlayacağına dikkati çekilen açıklamada, "İlimizde trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri ve trafik akışının kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 tarihleri arasında Kastamonu sınırları içerisinde kara yolunda seyreden, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet, Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca A türü yetki belgesine kayıtlı ticari taksi türü araçların kış lastiği kullanmaları zorunludur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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