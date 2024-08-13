Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın Ailesini Ziyaret Etti

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gittiği operasyonda firari tarafından şehit edilen polis memuru Ahmet Şahan'ın (38) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Müftüsü Bekir Derin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Tokgöz ile birlikte Şahan'ın ailesini ziyaret eden Vali Dallı, aileye başsağlığı diledi.

Dallı, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Kahraman polis memurumuz Ahmet Şahan'a bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere Emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun. Allah, ailesine sabr-ı cemil versin ve başka acı göstermesin." dedi.

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta, 1 Ağustos'ta uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden İsmail Bayam (32), bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açmış, olayda polis memurları Ahmet Şahan (38) ve Arif Ay yaralanmış, zanlı ise özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Hastaneye kaldırılan polis memuru Şahan kurtarılamamıştı.