Kastamonu ve Mindanao Üniversitesi'nden Ortak Program

Kastamonu Üniversitesi ile Filipinler'de bulunan Mindanao State Üniversitesi arasında Orman Mühendisliği alanında uluslararası ortak tezli yüksek lisans programı başlatmak amacıyla protokol imzaladı.

Kastamonu Üniversitesinden yapılan açıklamada, küresel ölçekte akademik iş birliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda bir adım daha atıldığı belirtildi.

Protokolün Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Mindanao State University (MSU) Başkanı Prof. Atty. Basari D. Mapupuno tarafından imzalandığı belirtilen açıklamada, "Üniversitemiz, Filipinler'de bulunan Mindanao Devlet Üniversitesi ile Orman Mühendisliği alanında uluslararası ortak tezli yüksek lisans programı başlatmak üzere protokol imzaladı. Yapılan anlaşma, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak resmiyet kazandı. Protokol kapsamında, eğitim dili, müfredat, öğrenci kabul koşulları, öğrenim ücreti, ders içerikleri, akademik takvim, yatay geçiş, diploma verme süreçleri ve disiplin hükümleri gibi pek çok akademik ve idari konu detaylı biçimde düzenleniyor. Programın sonunda başarılı olan öğrencilere üniversitemiz ve Mindanao Devlet Üniversitesi tarafından onaylanmış ortak diploma verilecek. Öğrencilerin ders programları, sınav takvimleri ve araştırma planları her iki üniversite tarafından ortaklaşa belirlenecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise yapılan protokolün üniversitelerinin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sağlayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte nitelikli eğitim ve araştırma iş birlikleri kurmak, üniversitemizin stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Filipinler'deki Mindanao Devlet Üniversitesi ile Orman Mühendisliği alanında başlattığımız ortak tezli yüksek lisans programı hem akademik hem de kültürel etkileşim açısından son derece kıymetlidir. Öğrencilerimizin çift diploma alma imkanı elde edecek olması, uluslararası rekabette güçlü bireyler yetiştirmemize katkı sağlayacaktır. Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda bu tür iş birliklerini artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz."