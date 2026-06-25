Kastamonu'ya 1200 Kınalı Keklik Salındı - Son Dakika
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Kastamonu'ya 1200 Kınalı Keklik Salındı

25.06.2026 17:36
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Kastamonu'da yaban hayatı korunması için 1200 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kastamonu'da yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik mücadele kapsamında doğaya 1200 kınalı keklik salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Kastamonu İli Keklik Salımı Programı" kapsamında 1200 kınalı keklik, merkez ilçeye bağlı Hacımuharrem köyü ile İhsangazi ve Hanönü ilçelerinde belirlenen alanlarda doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, programda yaptığı konuşmada, kentte kenelerle ve zararlı böceklerle biyolojik mücadele etmek için salım yaptıklarını, kekliklerin, kene ve süne gibi zararlılarla mücadelede ekolojik dengeyi destekleyen önemli biyolojik unsurlar olduğunu ifade etti.

Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı ise köylerinde kene ve yabani böceklerle biyolojik mücadele amacıyla keklik salınmasını talep ettiklerini ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığına, Milli Parklar Müdürlüğüne teşekkür etti.

Programa, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yalçın Uyanık, köylüler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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