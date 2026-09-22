Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesine 228 kitap bağışlandı, Vali Dallı teşekkür etti

Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesine 228 kitap bağışı yapıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kütüphanede düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Abdullah Özengici ve Tuncay Sakallıoğlu'na bağışlarından dolayı teşekkür etti.

Bu tür bağışların çok kıymetli olduğunu aktaran Dallı, "840'lı yıllarda Karamanlılarla başlayan bir serüven. Koskocaman bir medeniyet inşa etmişiz. Daha sonra Müslüman Türk devletleri, Selçuklular, beylikler dönemi. Kastamonu'da da Candaroğulları Beyliği döneminde çok ciddi kültür bilim faaliyeti olmuş. Daha sonra Osmanlı." dedi.

Türkiye'de 17 ilde yazma eser kütüphanesi bulunduğuna işaret eden Dallı, "Bunların en kapasitelisi Kastamonu'da. Burası kıymetli bir müessese, kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah araştırmacılarımız bunlardan istifa eder." diye konuştu.

Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Erdal Arslan ise çok anlamlı bir bağış yapıldığını dile getirdi.

İki bağışçının daha önce de kütüphaneye kitap bağışında bulunduğunu anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Abdullah Özengici'nin önceden 182 eser bağışı var. Son olarak 215 matbu nadir eseri kütüphanemize bağışladı. Tuncay Sakallıoğlu hocamız da emekli öğretmen ancak araştırmacı yazar kişiliğiyle tanınıyor. Osmanlıcaya ilgisi ve yaptığı yerel araştırmalarla kütüphanemizin önemli katkı sağlayıcılarından. Hem akademik olarak teknik destek verirken aynı zamanda yapmış olduğu bağışlarla da kütüphane koleksiyonumuzu zenginleştiren değerli büyüklerimizden biri. Kendisinin kütüphanemize daha önce 12 yazma eser, 9 matbu eser, 3 levha ve hat bağışı olmuştu. Bu programda da 10 matbu eser ve 3 yazma eser bağışında bulunmaktadır."

Vali Dallı, daha sonra Özengici ve Sakallıoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.