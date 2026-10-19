Kasten öldürme suçundan 28 yıl 4 ay cezayla aranan firari Mersin'de yakalandı

Kasten öldürme suçundan 28 yıl 4 ay cezayla aranan firari Mersin'de yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de kasten öldürme suçundan 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Kentte hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.
Mersin'de "kasten öldürme" suçundan 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "kasten öldürme" suçundan 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.E'nin kentte saklandığı belirlendi.
Adresine operasyon düzenlenen hükümlü yakalandı.
Ö.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından hakkında 79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.B. polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
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