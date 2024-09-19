Kasten Öldürme Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

KAYSERİ'de, 'Kasten öldürme' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası olan M.Ş. (33), yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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