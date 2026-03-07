Katar'a Füze Saldırısı Engellendi - Son Dakika
Katar'a Füze Saldırısı Engellendi

07.03.2026 11:57
Katar, hedef alan bir füze saldırısını hava savunma sistemleriyle püskürtüldüğünü duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı, Katar'ı hedef alan bir füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'a yönelik füze saldırısının tespit edilerek durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin hava sahasını ve güvenliğini korumak için yüksek hazırlık seviyesinde görev yapmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Saldırıya ilişkin detaylara yer verilmeyen açıklamada, güvenlik ve savunma birimlerinin gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

Açıklama öncesi Katar'ın başkenti Doha'da siren sesleri duyulurken, ülkede yaşayanların cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderilmişti.

Yetkililer tarafından gönderilen bildiride, güvenlik tehdit seviyesinin yükseltildiği belirtilerek vatandaşlar ve ülkede bulunanlardan evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Kaynak: AA

