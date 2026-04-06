Katar'a İHA Saldırısı, Kuvvetler Etkisiz Hale Getirdi

Katar Savunma Bakanlığı, İran tarafından ülkeye yönelik çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırısı düzenlendiğini ve Katar Silahlı Kuvvetlerinin saldırıya müdahale ederek, etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye gerçekleştirilen saldırılarla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, silahlı kuvvetlerin İran'dan yapılan çok sayıda insansız hava aracı saldırısını etkisiz hale getirdiği kaydedildi.