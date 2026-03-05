Katar'a İran'dan Füze Saldırısı - Son Dakika
Son Dakika

Katar'a İran'dan Füze Saldırısı

05.03.2026 17:40
Katar, İran'dan fırlatılan 14 balistik füze ve 4 İHA'ya yönelik saldırıda savunma sistemleri devrede.

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan 14 balistik füze ve 4 insansız hava aracıyla (İHA) ülkeye saldırı düzenlendiğini, bunlardan 13 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının bugün öğlen saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada İran'dan fırlatılan 14 balistik füze ve 4 İHA'yla ülkeye saldırı düzenlendiği, bunlardan 13 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında, 1 balistik füzenin Katar'ın kara sularına düştüğü, 4 insansız hava aracının ise başarıyla etkisiz hale getirildiği ve saldırılar sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Katar'a yönelik her türlü dış tehdide kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

