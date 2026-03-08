Katar'a İran'dan Füze Saldırısı

Katar Savunma Bakanlığı, İran tarafından ülkeye yönelik balistik ve seyir füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan Katar'a doğru 10 balistik füze ve 2 seyir füzesinin geldiği Katar Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemlerinin saldırıya müdahale ederek 2 seyir füzesi ve 6 balistik füzeyi engellediği kaydedildi.

Balistik füzelerden 2'sinin Katar kara sularına düştüğü, diğer 2 balistik füzenin ise yerleşim bulunmayan bir bölgeye isabet ettiği aktarılan açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.