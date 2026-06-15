Katar, ABD-Iran Mutabakatını Destekledi - Son Dakika
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Katar, ABD-Iran Mutabakatını Destekledi

15.06.2026 01:50
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Katar, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladı ve barışçıl çözüm vurgusu yaptı.

Katar, ABD ile İran arasında iki ülke arasındaki ihtilaflı konuların çözümüne yönelik mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında iki ülke arasındaki çözüme kavuşturulamayan meselelerin ele alınmasına ilişkin mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasını da içeren mutabakatın, kalıcı barışın güçlendirilmesi ve bölgesel ile küresel ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Katar'ın, ABD ve İran'ın anlaşmazlıkların müzakere ve barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki iradesini takdir ettiği belirtilen açıklamada, tarafların yanı sıra gerilimin azaltılması ve görüşlerin yakınlaştırılması amacıyla çaba gösteren Pakistan ile diğer bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkılarının da takdirle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Katar'ın bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik tüm girişimlere desteğini sürdüreceği vurgulanarak, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde diyalog ve barışçıl yöntemlerle kalıcı çözümlere ulaşılmasının önemine dikkat çekildi.

Katar, söz konusu mutabakatın bölgede işbirliği, kalkınma ve refah için yeni fırsatlar oluşturacağını ve bölge halklarının ortak çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, kısa bir süre önce, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, ABD-Iran Mutabakatını Destekledi - Son Dakika

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