Katar, BAE ve Arap Ülkeleriyle İlişkiler Ele Alındı - Son Dakika
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Katar, BAE ve Arap Ülkeleriyle İlişkiler Ele Alındı

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Katar Başbakanı Al Sani, Arap ülkeleriyle ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Bahreyn dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nehyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Katar'ın söz konusu ülkelerle işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra son bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Taraflar, özellikle bölgede gerilimin azaltılması ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve ortak koordinasyon çabalarını ele aldı.

Al Sani, görüşmelerde tüm tarafların diyalog ve diplomasiye bağlı kalmasının önemini vurgulayarak, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının uygulanmasının, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasının ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Al Sani ayrıca, ülkesinin bölgede gerilimin azaltılmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla yürütülen tüm girişimlere tam destek vermeyi sürdürdüğünü yineledi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Diplomasi, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, BAE ve Arap Ülkeleriyle İlişkiler Ele Alındı - Son Dakika

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