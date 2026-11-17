Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bölgesel gelişmeleri ve gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, Al Nahyan ve Safedi ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, ikili işbirlikleri ve bunları geliştirme yollarının yanı sıra bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Taraflar, özellikle gerilimin düşürülmesi, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabalar ile ortak koordinasyonu ele aldı.

Al Sani, Katar'ın denizlerde seyrüsefer serbestisini güvence altına alacak ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlayacak çözüme yönelik tüm diplomatik çaba ve girişimleri desteklediğini vurguladı.