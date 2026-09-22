Katar Başbakanı Al Sani ile İranlı Bakan Erakçi New York\'ta bölgesel gerilimi görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi "bölgesel gerilimin düşürülmesini" ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Al Sani ve Erakçi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için geldikleri ABD'nin New York kentinde görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, bölgesel gerilimin düşürülmesine, diyalog için uygun koşulların oluşturulması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak girişimlerin değerlendirildiği kaydedildi.