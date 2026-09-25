Katar Başbakanı Al Sani, New York'ta İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında New York'taki ikametgahında Al Sani'yle bir araya geldi.

Bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra gerilimin azaltılmasının ve diyalog için uygun koşulların oluşturulmasına yönelik yürütülen çabaların ele alındığı görüşmede, söz konusu çabaların bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.