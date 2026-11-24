Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, Washington'da ABD Başkan Yardımcısı Vance ile bir araya geldi.

Görüşmede, Katar ile ABD arasındaki stratejik işbirliği ilişkileri ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

Taraflar, başta bölgedeki gerilimin azaltılması, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabalar ve ortak koordinasyon olmak üzere son bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Al Sani, görüşmede, Katar'ın deniz seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alacak bir çözüme ulaşılması ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlanması yönündeki tüm diplomatik çabaları desteklediğini vurguladı.

Al Sani dün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de ABD'nin başkenti Washington DC'deki Dışişleri Bakanlığında bir araya gelmişti.

Katar, ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerde aktif arabulucu rolü üstleniyor.