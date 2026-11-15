Katar Başbakanı Doha'da Lübnanlı mevkidaşıyla enerji işbirliğini görüştü - Son Dakika
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Katar Başbakanı Doha'da Lübnanlı mevkidaşıyla enerji işbirliğini görüştü

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Doha'da Lübnan Başbakanı Selam ile enerji ve ekonomi işbirliğini, bölgesel gerilimi azaltma çabalarını görüştü. Katar, Lübnan'ın istikrarına ve egemenliğine desteğini yinelerken enerji alanında yeni anlaşma bilgisi paylaşılmadı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, enerji ve ekonomi alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesini ve bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, ülkeye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Selam ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Katar Başbakanı'nın geçen ay Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçları doğrultusunda, başta enerji ve ekonomi olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi imkanları değerlendirildi.

Taraflar ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, gerilimin azaltılması ve güvenlik ile istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen diplomatik girişimleri görüştü.

Al Sani, Katar'ın Lübnan'ın istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineleyerek, Lübnan halkının yanında olmaya ve devlet kurumlarının güçlendirilmesine yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada, enerji alanında yeni bir anlaşma imzalanıp imzalanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Katar'dan Lübnan'ın enerji sektörüne yatırım hazırlığı

Lübnan Başbakanı Selam'ın, Enerji ve Su Bakanı Joe Sadi ile gerçekleştirdiği Katar ziyaretinin, iki ülke arasında enerji alanında devam eden görüşmeleri ilerletmeyi amaçladığı belirtildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, görüşmelerin gündeminde ülkedeki elektrik üretim kapasitesinin artırılması, Suriye üzerinden doğal gaz ve elektrik tedariki ile yeni enerji santrallerinin kurulması bulunuyor.

Ayrıca yenilenebilir enerji projeleri, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) depolanması ve yeniden gazlaştırılması için yüzer terminal kurulması ile Katar'dan Lübnan'a 20 yıl süreyle doğal gaz tedarik edilmesine yönelik olası anlaşma da ele alınan konular arasında yer alıyor.

Katar Başbakanı Al Sani'nin 16 Ekim'de Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, iki ülke enerji sektöründe kapsamlı bir işbirliği çerçevesi oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Söz konusu mutabakat, Lübnan'ın elektrik sektöründe büyük ölçekli bir yatırım projesini de kapsıyor.

Lübnan Başbakanlığının açıklamasına göre, projenin finansmanı, inşası ve işletmesinin Katarlı kuruluşlar tarafından üstlenilmesi, böylece Lübnan hazinesine başlangıç aşamasında herhangi bir yatırım maliyeti yüklenmemesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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