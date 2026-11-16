Katar Başbakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı gerilimi azaltmak için görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Katar Başbakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı gerilimi azaltmak için görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Katar Dışişleri Bakanlığına göre, Katar Başbakanı Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan telefonda görüştü. Görüşmede gerilimin azaltılması ve ikili işbirliği ele alınırken Al Sani, deniz seyrüsefer serbestisi için diplomatik çabaları desteklediğini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgesel gelişmeleri ve gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesinin yollarının yanı sıra bölgedeki son gelişmeler, gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabalar ve ortak koordinasyon değerlendirildi.

Al Sani, görüşmede Katar'ın deniz seyrüsefer serbestisini güvence altına alacak bir çözüme ulaşılması ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmanın önünün açılması amacıyla yürütülen tüm diplomatik çabaları desteklediğini vurguladı.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanOrta DoğuDiplomasiPolitikaGüncelKatarDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’dan AB’ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan AB'ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
40 yılda bir yaşanacak garip olay Duyanlar kulaklarına inanamadı 40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
Ahmet Kaya pişmanlığını anlattı: Mahsun Kırmızıgül “Keşke gitseydim“ dedi Ahmet Kaya pişmanlığını anlattı: Mahsun Kırmızıgül "Keşke gitseydim" dedi
Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı
22:32
Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft maçlarını izledi: “Ben artık o değilim“
Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft maçlarını izledi: "Ben artık o değilim"
22:22
Süper Lig’in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
Süper Lig'in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
22:11
Tam 4 isim Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe gelecek
Tam 4 isim! Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe gelecek
22:10
ABD’de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan’dan ilk açıklama geldi
ABD'de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan'dan ilk açıklama geldi
22:05
Samsun’da korkunç olay 2 ay önce cezaevinden çıktı, annesini darbederek öldürdü
Samsun'da korkunç olay! 2 ay önce cezaevinden çıktı, annesini darbederek öldürdü
21:43
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 23:05:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Katar Başbakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı gerilimi azaltmak için görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android