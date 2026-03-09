Katar'da 313 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Katar'da 313 kişi gözaltına alındı

09.03.2026 08:28
Katar, sosyal medya üzerinden yanıltıcı bilgi paylaştıkları gerekçesiyle 313 kişiyi gözaltına aldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yanıltıcı bilgi, söylenti ve kamuoyunu tahrik edebilecek içerikler paylaştıkları gerekçesiyle farklı uyruklardan 313 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Katar İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele birimlerinin sosyal medya araçlarının kötüye kullanılmasıyla bağlantılı ihlalleri izleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, farklı milletlerden 313 kişinin görüntü çekip paylaşmak, yanıltıcı bilgiler ve söylentiler yaymak, kamuoyunu kışkırtabilecek içerikleri dolaşıma sokmak suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada mevcut durumla ilgili görüntü çekilmemesi, bu tür içeriklerin paylaşılmaması ve söylentilerin yayılmaması uyarısı yapıldı.

Bilgilerin yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan alınması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, benzer ihlallerde bulundukları tespit edilen kişiler hakkında da yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

