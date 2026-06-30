Katar'da ABD-İran Görüşmesi - Son Dakika
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Katar'da ABD-İran Görüşmesi

30.06.2026 14:22
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Katar, ABD'li temsilcilerin İranlılarla değil arabulucularla görüşeceğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in Katar'da İranlı temsilcilerle değil arabulucularla bir araya geleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki teknik müzakerelerin durmadığının altını çizerek, Katar olarak Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş ve mayınların temizlenmesine öncelik verdiklerini söyledi.

ABD'li temsilciler Kushner ve Witkoff'un Doha'da olduklarını ancak İranlı yetkililerle değil arabulucularla görüşeceklerinin altını çizen Ensari, "ABD ile İran arasında üst düzey bir görüşme kararı yok." dedi.

Dondurulmuş 6 milyar dolarlık İran fonunun henüz Tahran'a aktarılmadığına dikkati çeken Ensari, "Bu meblağ insani yardım malzemelerinin satın alınması için ayrılan 2023 anlaşmasına tabidir." ifadesini kullandı.

Ensari, dondurulmuş İran fonunun transferine her iki taraf arasındaki müzakereler sonucu karar verileceğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nda gerilimi düşürmek için kurulan doğrudan iletişim hattının son dönemdeki çatışmaları yatıştırmak için kullanıldığını dile getiren Ensari, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı ve gemilerin güvenli geçişi konusunda Umman Sultanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Hürmüz Boğazı'nın temizlenmesinde Fransa'nın da katılmasını takdir ediyoruz."

Ensari, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve seyrüseferin yeniden başlaması son derece önemli konular olduğuna vurgu yaparak, "Denizde seyir hürriyeti tüm Körfez ülkeleri için garanti altına alınmış bir haktır. Bunun kapatılması ya da tehdit edilmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Hiç kimsenin Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri engellememesi gerektiğinin altını çizen Ensari, şu anda özellikle bölgesel güvenlik ve barışın savaştan önceki haline geri dönmesini sağlamaya odaklandıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar'da ABD-İran Görüşmesi - Son Dakika

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